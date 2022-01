El Hadji Diouf prévient : « Il faut que ça soit clair, le Sénégal est toujours favori... »

L'ancien double ballon d'or africain a été formel. "Il faut que ça soit clair, le Sénégal est toujours favori..." El Hadj Diouf ne veut pas verser dans les déclarations alarmistes. En dépit du démarrage poussif des Lions du Sénégal à la Coupe d'Afrique de football (une victoire et un match nul), Dioufy pense que rien n'est encore perdu et que la sélection va monter en puissance au fur et à mesure que les cadres vont revenir et que la compétition va se dérouler...