El Hadji Diouf à Amadou Bâ : « Boul tite, boul ragal ! »

Lors du meeting de la coalition BBY au stade Alassane Djigo de Pikine, ce jeudi soir, El Hadji Diouf, ancien attaquant international sénégalais, a pris la parole pour soutenir Amadou Bâ, candidat à la présidentielle. Dioufy a exprimé sa confiance envers ce dernier et affirmé qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer à l'élection du candidat choisi par le président Macky Sall. «C'est le candidat de la jeunesse, le candidat des sportifs, le candidat utile ! Quand j'ai entendu certaines déclarations venant des autres candidats, je me suis dit que je ne devais pas rester les bras croisés (..) J'appelle tous les Sénégalais, d’ici et de la diaspora, à l'union sacrée, car l'avenir de nos enfants et petits-enfants dépend d'Amadou Bâ », a déclaré avec enthousiasme El Hadji Diouf.