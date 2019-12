El Hadj Mansour Mbaye : « Que 2020 soit une année de réunification nationale »

Le communicateur traditionnel souhaite pour 2020, une année de réunification nationale. El Hadj Mansour Mbaye qui appelle État, opposition et société civile à dialoguer, pense que l’intérêt national doit être au dessus de toute autre considération. Il appelle les sénégalais à se retrouver autour de l'essentiel pour continuer à faire du Sénégal ce pays envié par tout le monde pour sa stabilité, sa cohésion et son sens de la démocratie. On peut s'opposer, avoir des avis divergents, mais on ne doit pas laisser de côté ce Sénégal des valeurs, ce pays de grands hommes, dira t'il...