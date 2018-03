El Hadj Baye Dramé, représentant du Khalife général des Tidianes à Ndoffane : " Le Sénégal a complètement changé de visage en matière d'infrastructures, de mobilité..."

À l'occasion de la cérémonie officielle du Gamou annuel de Ndoffane dédié au prophète Mohamed (Psl), le représentant du Khalife général des Tidianes dans ladite commune, El Hadj Baye Dramé s'est félicité des efforts consentis par les différents chefs d'État qui se sont succédé au pouvoir pour faire franchir à notre pays un pas important vers le développement. " J'ai assisté à la gouvernance de l'ensemble des régimes, et mon constat est que le Sénégal est en train de se développer. Auparavant, on ralliait les localités à pied, mais maintenant tout est devenu facile avec les véhicules. J'ai aussi noté que la couverture en électricité est devenue une réalité au niveau des zones les plus reculées du pays ainsi que l'eau potable. Alors, j'en déduis que le Sénégal a complètement changé de visage en matière de d'infrastructures, de mobilité, entre autres", a-t-il déclaré.



Cette déclaration fait suite à l'appel du sous-préfet de Koumbal, Mouhamadou Lamine Thiam visant à solliciter des prières à l'endroit du représentant du Khalife général des Tidianes par ailleurs, Imam Ratib de Ndoffane.

Répondant à cette sollicitation, El Hadj Baye Dramé a en effet prié pour que la paix puisse régner dans notre pays. Des prières ont été aussi formulées en perspective des élections présidentielles et locales.



32 ème édition du genre, le Gamou de Ndoffane a enregistré cette année de nombreuses personnalités, notamment le sous-préfet de Koumbal qui a conduit la délégation officielle, les maires de Ndoffane, Thiaré et de Keur Baka, le nouveau secrétaire général de la compagnie aérienne Air Sénégal, Mr Cheikh Ndiaye etc...