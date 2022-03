Égypte vs Sénégal : Les Lions sont arrivés au Caire en début de soirée... (photos)

La délégation sénégalaise est bien arrivée au Caire (Égypte) ce mercredi, après avoir quitté le Maroc où l'équipe nationale était en regroupement depuis le dimanche 20 mars.



Suite à un vol qui a duré un plus de 05 heures de temps, pour parcouir les 3.870 kilomètres séparant la ville de Marrakech au Caire, Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Cie ont pu atterrir en sol égyptien et rejoindre leur hôtel.



Les Lions auront une séance d'entraînement de veille de match ce jeudi à quelques 24h du choc contre l'Égypte, comptant pour la manche aller des barrages de la Coupe du monde 2022.