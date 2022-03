Egypte-Sénégal : Aliou Cissé reconduit le même onze qu'à la finale de la CAN

On ne change pas une équipe qui gagne. Le sélectionneur des Lions renouvelle sa confiance aux onze héros du sacre. Kalidou Koulibaly débutera dans le costume de capitaine aux côtés de Abdou Diallo, en défense.

Bouna Sarr et Saliou Ciss conservent leurs places dans les couloirs. Sadio Mané et Ismaïla Sarr restent les puncheurs sur le plan offensif.

Aliou Cissé n’a pas effectué un changement au milieu, en titularisant le trio Nampalys-Gana-Cheikhou. Famara Diedhiou jouera en pointe, alors que le joueur de l'OM Bamba Dieng débutera donc sur le banc.



Le onze du Sénégal

Edouard Mendy – Bouna Sarr, Kalidou Koulibaly (cap.), Abadou Diallo, Saliou Ciss – Cheikhiy Kouyaté, Nampalys Mendy, Gana Gueye – Ismaïla Sarr, Famara Diedhiou, Sadio Mané.