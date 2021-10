Effondrements récurrents de bâtiments : Le coup de gueule du ministre du logement, Abdoulaye Seydou Sow.

La journée mondiale de l’habitat est célébrée aujourd’hui au Sénégal sous la présidence effective du ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique qui n’a pas été insensible aux multiples effondrements qui se multiplient sans certaines localités.



Interpellant les acteurs de la construction et aussi de l’habitat de manière générale, le ministre Abdoulaye Seydou Sow estime dans un premier temps que cette problématique liée à l’habitat implique plusieurs acteurs en même temps. « La question qui se pose, c’est la surveillance de l’habitat des sénégalais. C’est vrai qu’il y a toujours des gens qui ne respectent pas les lois et règlements comme dans le code de la route. Mais il nous faut être intransigeants car, la question de l’habitat est très sérieuse », a d’emblée signalé le ministre du logement.



Décriant par ailleurs cette attitude de certains acteurs qui ont pris successivement la parole au cours de cette journée de l’habitat sans souligner les points qui aujourd’hui. doivent faire l’objet de discussion, le ministre Abdoulaye Seydou Sow a trouvé la belle occasion pour inviter ses collaborateurs à la prise de conscience des difficultés liées à la construction des bâtiments.



« La chaîne de responsabilité est longue. C’est vrai que la responsabilité du gouvernement, à travers les instructions qui doivent être données, est engagée, celle des promoteurs également avec la qualité des constructions, mais aussi le citoyen. Donc nous devons bien évaluer ces responsabilités. Il ne suffit pas juste de constater les dégâts, mais que chacun puisse tirer les leçons de ces drames et que chacun puisse assumer ses responsabilités », lance encore le ministre, sidéré de voir toujours, dit-il, ces récurrents problèmes liés à l’habitat se reproduire.



Pour finir, le ministre du logement et de l’hygiène publique invite les acteurs à toujours se focaliser sur les problématiques qui touchent le secteur pour une meilleure gestion de l’habitat social.