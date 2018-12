Eductours 2018 en Casamance : Les diolas toujours attachés au lieu de culte

Pour cette deuxième journée de «Eductours», le village de Diokher a reçu les initiateurs du festival Koomkoom. Situé dans l'arrondissement de Oussouye (département de Ziguinchor) un lieu de culte séculaire résiste au temps selon le guide touristique Alioune Diédhiou.

« Dans ce village depuis le 16 ème siècle, les diolas y pratiquent des rites ancestraux auxquels ils sont fortement attachés malgré leurs appartenances aux religions révélées.

Véritable lieu de culte, de confession et de célébration de cérémonies d’initiation, il est aussi utilisé pour baptiser les enfants et les femmes qui y viennent apprennent des chansons sacrées qui protégeront l’enfant et sa mère...