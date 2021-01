Éducation sexuelle dans les curricula / Le mouvement AIS encourage la ferme décision du Chef de l'État et des Enseignants.

Le débat sur la question de l'éventuelle introduction de l'éducation sexuelle dans le système scolaire sénégalais, continue d'alimenter l'actualité. Le mouvement AIS, dans un communiqué qui nous est parvenu, se réjouit de la réponse du président de la République Macky Sall, qui s'est clairement exprimé sur la question, lors de son face-à-face avec la presse après son message à la Nation du 31 Décembre 2020, note le communiqué.



De ce fait, l'AIS se réjouit de cette prise de position et de responsabilité du Chef de l'État, du reste, en phase avec nos réalités culturelles et religieuses, précise le texte lu à Dakaractu et qui aussi a salué la ferme détermination des syndicats d'enseignants qui se sont érigés en bouclier contre la prévarication de nos apprenants et réitére son engagement à combattre, par tous les moyens, toute politique visant à mettre à rude épreuve les leviers sur lesquels la société sénégalaise se repose, précise le president du mouvement, Serigne Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba.