Éducation / report du CFEE : une décision saluée par la communauté éducative

Le ministre de l'Éducation, Moustapha Mamba Guirassy a récemment annoncé le report de l’examen du Certificat de Fin d'Études élémentaires (CFEE) et du Concours d'Entrée en classe de Sixième, session de 2024, une décision qui a été largement accueillie par les enseignants de l’école élémentaire Mor Fall de Grand-Yoff . « Cette initiative permettra aux élèves de se concentrer pleinement sur l’examen et un délai supplémentaire aux enseignants pour se préparer et permettre aux élèves de réviser le programme de manière plus approfondie », nous fait savoir le directeur de l'établissement M. Ndiaye.



"Nous pourrons ainsi revoir les points essentiels du programme et aborder les zones d'ombre sans précipitation," rétorque Mr Gning, enseignant en classe de CM2. Le report de l’examen s'annonce comme une décision bénéfique pour l'ensemble de la communauté éducative. Il offre plus de temps pour la préparation et en permettant une révision des programmes, indiquent nos interlocuteurs au micro de Dakaractu.



Reportage...