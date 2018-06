Education numérique : améliorer la qualité de l’Enseignement supérieur à travers les cours en ligne(MOOCs)

Sous la présidence du ministre de l’Enseignement supérieur , de la recherche et de l’innovation le Pr. Mary Teuw Niane , l’Ecole supérieure de Dakar (ESP), l’Université virtuelle du Sénégal (UVS), l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et l’Université Gaston Berger de Saint-Louis ont organisé la première édition du colloque international qui sera sur deux jours du 21 au 22 juin 2018 sur le thème :” Le numérique dans l’Enseignement supérieur en Afrique francophone: état des lieux , enjeux et perspectives.” Une rencontre qui a réuni ce jour à l’auditorium de l’UCAD tous les acteurs de l’éducation numérique pour faire l’état des lieux des MOOCs (cours en ligne ouverts et de masse) et du numérique éducatif dans nos différentes institutions. Cette rencontre est un cadre pour partager les expériences, échanger sur les bonnes pratiques, sensibiliser sur les possibilités et présenter les réformes institutionnelles nécessaires à l’accompagnement de l’usage du numérique. Le colloque est ouvert à tous les publics qui s’intéressent à l’appropriation des technologies de l’information et de la communication pour le développement de l’éducation et de la recherche.