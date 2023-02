Éducation : le projet USAID Passerelles présente ses résultats et la plateforme de Formation à distance (FOAD)

Après cinq ans d’exécution du projet USAID Passerelles, le comité de coordination Interne (CCI), présidé par la Secrétaire générale du Ministère de l’Education nationale s’est réuni ce 14 février à Diamniadio pour faire le bilan des réalisations dudit projet.

À cette occasion, le projet USAID Passerelles a aussi présenté la plateforme de Formation à distance (FOAD) réalisée avec l’appui du MEN et la DRTS. Selon Pape Kandji, le Directeur de l’ Enseignement Moyen du Ministre de l’Éducation Nationale qui a exprimé son sentiment de satisfaction par la démarche. « C'est un projet innovant qui est exécuté au niveau des quatre académies du sud à savoir Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Kédougou. Mais tout le travail se fait ici au niveau central avec l'équipe du projet. Nous avons vu une approche systémique », dira-t-il.



Le projet a une valeur qui met aussi l'accent sur l'inclusion, selon lui. Ledit projet est mis en œuvre par FHI360 en partenariat avec Save the children 3, Enda jeunesse Action et Humanity et Inclusion. Il appuie le Ministère de l'Éducation Nationale dans l'amélioration de l'accès à l'éducation de qualité, au maintien dans le système éducatif et de développer des compétences de vie essentielles chez des garçons et filles de 6 à 19 ans dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Kédougou. Des objectifs qui tournaient autour de l'amélioration de l'offre de l'éducation complémentaire, l'amélioration de l'éducation de base formelle, l'amélioration de la transition entre le primaire et le collège. « Ce qui nous a aussi marqué c’est que tous les indicateurs sont au vert.

Nous avons parfois des taux de réalisation qui dépassent 100% avec la formation au métier, l'inclusion, les Daraa communautaires.

En tout cas, tout est vraiment au vert. Ce qu'il faut simplement dire c'est qu'il faut capitaliser. Nous avons l'habitude de mettre en place des projets.



Mais la capitalisation pose problème. Il faut aussi communiquer. Ça sera vraiment l'occasion pour montrer que nous avons mis en place un projet de 5 ans et nous avons fait des résultats extraordinaires », a-t-il ajouté. Les résultats ne sont pas moindres car pour le nombre des nouveaux inscrits dans les services de l’éducation de base complémentaire non formelle un taux de 85,51% a été atteint ; le nombre de nouveaux inscrits dans les écoles formelles un taux 115% a été atteint ; le nombre d’apprenants bénéficiaires uniques un taux de 93% ; la transition du non formel au formel un taux de 87%...