Éducation / ALASCO : Les anciens stagiaires sénégalais en Corée du Sud octroient des bourses aux élèves des établissements construits par la KOICA.

Pour sa 6e édition, l'ALASCO a organisé ce mercredi 23 octobre 2019, au lycée de Keur Massar une cérémonie de remise de bourses aux établissements construits par la KOICA, à savoir le lycée Keur Massar, le CEM de la Cité Tacko, le lycée de Keur Moussa et enfin le CEM de Gandiaye. Cependant, des problèmes comme le manque de salle de classes ont été soulevés par les proviseurs de ces établissements. Mme Alice Woojung Lee, directrice adjointe au bureau de la KOICA, les a rassurés, tout en affirmant qu'ils se focalisent désormais sur l'enseignement supérieur.

Ainsi, ce sont 32 élèves qui ont reçu des bourses, "et chaque établissement a présenté 8 élèves" a affirmé M. Ismaïla Dione, président de l'ALASCO. Toujours, selon lui, "l'objectif est de former des jeunes qui seront porteurs du développement socio économique du Sénégal, car l'éducation est la base de l'émergence".