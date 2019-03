Édouard Mendy sur son possible transfert à l'OM : "Se concentrer sur mon club Reims et on fera les comptes après"

La presse marseillaise avait fait ses titres sur un retour de Édouard Mendy à l'OM, l'été prochain. Un éventuel départ de Steve Mananda pourrait précipiter le possible transfert du portier sénégalais à l'Olympique de Marseille (OM), selon les journaux sportifs locaux. "Le gardien français en fin de parcours, l’OM s’est mis en quête d’un nouveau gardien titulaire", lit-on par ailleurs. La presse est même allée plus loin, affirmant que des contacts avaient déjà été pris par Andoni Zubizarreta, auprès du club rémois. Mais, la révélation en Ligue 1 au poste de gardien veut pour le moment "se concentrer sur (son) club et on fera les comptes après". Solide portier du Stade de Reims cette saison, l’international sénégalais de 26 ans est sous contrat jusqu’en 2022 avec la formation entraînée par David Guion...