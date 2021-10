Edouard Mendy : « J'aurais dû faire mieux sur le but... Content d'être nommé pour le trophée Yachine »

Édouard Mendy a encaissé son premier but avec le Sénégal, à domicile, ce samedi face à la Namibie (4-1.) Un but fort évitable selon le gardien de Chelsea qui n'a pas été tranchant dans son intervention. « J'aurais dû faire mieux sur le but » a-t-il admis en zone mixte. Pour ce qui est de sa nomination parmi les dix gardiens en lice pour le trophée Yachine décerné par France Football, il fera part de sa fierté tout en regrettant son absence du top 30 des meilleurs joueurs de la saison dernière...