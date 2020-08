Édition 2020 de « Julli Guedj gui » : la célébration maintenue avec un « groupe restreint »

L'édition 2020 de la célébration annuelle de la prière de Cheikh Ahmadou Bamba sur l’océan atlantique a été maintenue par les organisateurs. C’est ce qu’on fait savoir les organisateurs après leur rencontre de ce matin avec le gouverneur de Dakar.



Cependant, la célébration de « Jullig Guedj » de cette année, se fera de manière différente compte tenu du contexte marqué par la pandémie du coronavirus.



Selon le président du Kurel Julig Guedj, Serigne Babacar Khouma, la cérémonie prévue les 20 et 21 septembre n’enregistrera pas plus de 100 personnes.



Les membres de la communauté mouride sont donc priés de célébrer l'évènement chez eux. Seuls les membres du bureau seront présents et ils sont tenus de respecter les consignes sanitaires pour lutter contre la COVID-19.



« Nous avons pris des décisions en conformité avec les règles édictées par l’Etat, c’est-à-dire respecter les distances, avoir une quantité suffisante de masques et de gels hydroalcooliques», a ajouté Serigne Babacar Khouma.