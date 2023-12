Écosse : Abdallah Sima enchaîne les buts avec les Rangers !

Dans le cadre de la 17e journée de la Scottish Premiership, les Rangers ont confirmé leur suprématie en renversant Dundee (3-1) ce samedi. Abdallah Sima s'est illustré une fois de plus en marquant son treizième but toutes compétitions confondues cette saison. L’attaquant international sénégalais est sur un nuage depuis quelques semaines.



Malgré un début de match difficile après avoir concédé l’ouverture du score après seulement cinq minutes de jeu, les Light Blues ont fait preuve de détermination. En seconde période, les Rangers ont renversé la situation avec des buts signés Dessers (20e), Tavernier sur penalty (26e) et Abdallah Sima (34e).



Cette victoire, qui marque le quatrième match consécutif sans défaite en Championnat pour les hommes de Philippe Clement, renforce leur position dans la compétition. Invaincus en Championnat depuis le 30 septembre dernier, date de leur défaite contre Aberdeen (1-3), les Rangers se rapprochent du haut de tableau à sept longueurs du Celtic.



À ce rythme, il pourrait bien faire réfléchir Aliou Cissé qui pourrait l’intégrer dans son groupe pour la Coupe d’Afrique des nations (13 janvier au 11 février 2024.)

Mouhamadou Moustapha GAYE