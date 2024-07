Economie Sociale et Solidaire : Les acteurs à l'école de l'éducation financière

Le ministre de l’économie sociale et solidaire a lancé la première action du dispositif mis en place par son département pour renforcer les capacités des acteurs de l’économie sociale et solidaire qui ont été dûment agréés conformément aux dispositions de la Loi 2021-28 portant loi d’orientation de l’économie sociale et solidaire. A la suite des remises des agréments ESS le mois dernier, le ministère a mis en place au niveau un dispositif d’accompagnement non financier et financier notamment des formations en éducation financière, des formations métiers qui précèdent les financements réservés à des projets dont l’impact économique demeure certain notamment en termes d’emplois et de renforcement du Produit Intérieur Brut (PIB).



Ce dispositif entre dans le cadre de la Stratégie Nationale de Financement ciblé récemment et qui est une nouvelle orientation stratégique dont la finalité est le développement économique et social durable pour un Sénégal prospère, avec le plein emploi productif, un travail décent pour tous et une réduction de la pauvreté sous toutes ses formes. « L’objectif de cette formation est de renforcer vos capacités à travers un programme d’éducation financière afin de vous permettre de prendre des décisions financières éclairées tout en adoptant les bons réflexes en matière de gestion de vos finances. Emprunter pour investir n’est pas une opération banale c’est pourquoi l'entrepreneuriat ne peut se faire dans la précipitation. Il requiert la lucidité de pouvoir comparer le prix de l’argent et le taux de rentabilité de vos activités. Si le prix de l’argent est supérieur à la rentabilité de votre affaire, le financement devient un poison. Ce que les financiers appellent l’effet massue parce qu’il plombe votre évolution » a déclaré le ministre Alioune Ndione.



A la sortie de cette session de formation, il est attendu des acteurs de mieux comprendre les options financières sûres et pertinentes, d’améliorer leurs comportements en gestion financière dans l’organisation ou en famille, de pouvoir tenir une comptabilité simplifiée et une meilleure gestion de leurs finances. « Je suis convaincu que lorsque les financements seront mis à vos dispositions, vous serez capables de les utiliser avec efficacité. D’ailleurs, j’en profite pour vous informer qu’après ces sessions de formations, les équipes de mon département entreront en contact avec vous pour vous aider à concrétiser vos idées de projets ou vos projets pour les insérer dans le couloir du financement ciblé et viable » ajoute le ministre dans son discours lors du lancement de la formation. Alioune Ndione rappelle l’impact des Fonds d’Appui à l’Économie sociale et solidaire (FAES) renforcé par les Fonds SIPA dédiés à l’intensification de la production agricole qui seront là pour les accompagnements non financiers comme la formation que passent les acteurs de l’ESS. Le Fonds national de la Microfinance (FONAMIF) examinera et accompagnera aussi, à travers des grands et moyens SFD des gros besoins en fonds de roulement. Le Fonds d’impulsion de la microfinance (FIMF) impulsera les besoins en micro-crédit en passant par les SFD de petite taille et avec une assistance technique.