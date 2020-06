Economie : Moody’s rabaisse la note du Sénégal « sous pression » en raison la pandémie.

Moody’s confirme les problèmes économiques du Sénégal du fait de l’impact de la pandémie du nouveau coronavirus. En effet, le Sénégal, comme nous l’apprend Confidentiel La Lettre Quotidienne, a vu ses notes émises en devises étrangères et locales Ba3 et ses notes seniors non garanties en devises étrangères baissées.