Economie : La Casamance à l’épreuve de la promotion de l’auto-emploi, de l’entrepreneuriat des jeunes

L’image du tissu économique de la région naturelle de la Casamance n’est pas reluisante. À en croire Ndèye Ndiaye Diouf, présidente de Casadev, la Casamance a un sous-sol riche, mais demeure une région pauvre. Partant de ce constat, elle a initié un forum économique pour, dit-elle «promouvoir l’auto-emploi, l’entrepreneuriat des jeunes de la Casamance qui sont déjà motivés, et déjà engagés. Il suffit de mettre le cadre pour promouvoir l’auto-emploi en Casamance », lance la conseillère à la municipalité de Ziguinchor.



Sur ce, explique la présidente de Casadev « nous avons ciblé les jeunes porteurs de projets, les jeunes migrants de retour porteur de projets, le jeunes entrepreneurs qui ont commencé et rencontré des difficultés et les débutants qui se battent et qui ont besoin de mesures d’accompagnement », lancera t-elle.