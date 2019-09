Economie : Dakar abrite la 5ème édition du Forum des Caisses de Dépôt.

Dakar abrite à compter de ce 18 septembre, la 5ème édition du Forum des Caisses de Dépôt.



Plateforme d’échanges et de dialogue entre institutions financières chargées de collecter, gérer et utiliser l’épargne ou toute forme de ressources publiques d’investissements, au service du développement économique et social, ce rendez-vous économique réunit tous les deux (2) ans, les membres dont les activités sont guidées par les principes de la protection, de la sécurité et du rendement des fonds confiés par mandat public.



Lancé en 2011 à Marrakech (Maroc), le Forum assure, également, la promotion du développement de l’épargne et sa transformation pour des financements longs.



Plusieurs pays ont pris part à cette rencontre économique internationale notamment, la France, l’Italie, la Guinée Équatoriale, la Tunisie, le Maroc, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Gabon, entre autres.



Les acteurs vont durant deux (2) jours, se pencher sur la problématique des ressources à mobiliser pour le financement des infrastructures structurantes. Sous l’initiative de la Caisse de Dépôt et de Consignation nationale, l’organisation de la 5ème édition du Forum, au Sénégal, est une première en Afrique subsaharienne.