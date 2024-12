Economie/4ème session ordinaire : La BCEAO fait le bilan de la politique monétaire

La réunion ordinaire du comité de politique monétaire (CPM), s’est tenue, ce mercredi 4 décembre 2024 dans les locaux du siège de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Pour le gouverneur de la BCEAO, Jean Claude Kassi Brou, l’heure est venue de faire le bilan de cette 4ème session ordinaire du comité de politique monétaire au titre de l’année 2024.



Au cours de cette rencontre qui marque la dernière réunion du comité de cette année 2024, il a remercié tous les participants pour leurs contributions aux travaux. Dans son discours, il ressort que l’année 2024 a été marquée par une activité économique mondiale globalement soutenue dans un contexte où l'inflation s’est inscrite en baisse dans la plupart des régions du monde. De l’avis du président, la croissance économique mondiale devrait en effet se situer à 3,2% selon les dernières projections du Fonds monétaire international ( FMI) publiées en octobre 2024 contre 3,3% en 2023. Au sein de l’UEMOA, l’activité économique est demeurée vigoureuse au troisième trimestre de l’année 2024 avec une croissance 6% après celle enregistrée en 2023 de 5,3%. Au deuxième trimestre, le dynamisme dans l’ensemble des secteurs laisse augurer pour l’année 2024 une croissance robuste de 6%. Le taux d’inflation est resté stable à 4,1% au troisième trimestre 2024 demeurant toujours au-dessus de leur cible. De ce fait, sur l’ensemble de l’année 2024, le taux d’inflation est attendu à 3,6% en légère baisse après le taux de 3,7% enregistré en 2023.



S’agissant des finances publiques la consolidation budgétaire se poursuit, le déficit budgétaire se situe à 4,5% en fin septembre 2024 contre 5% un an plutôt. Le financement de ce déficit est couvert essentiellement par le marché régional. En termes de perspectives, elles sont issues du cadrage macro-économique pour les années 2024-2029. Ce cadrage met en exergue les évolutions et les risques qui ont toute la perspective d’inflation, de croissance et de stabilité extérieure. À la lumière de ces analyses, des propositions de mesures de politiques monétaires seront soumises au comité décisionnaire.



Analysant la situation économique monétaire et financière internationale et régionale, Toussaint DANOH, Directeur de la conjoncture économique et des analyses monétaires note des tensions inflationnistes persistantes et de vulnérabilité dans les secteurs financiers. Cette situation comme l’a-t-il souligné, continue d’impacter la situation macro-économique de l’Union conformément à leur mandat.



Toutefois, des mesures en vue d’atténuer ces risques et renforcer ainsi la stabilité monétaire et financière ont été prises de façon consensuelle.