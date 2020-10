Parlant des réformes de l’économie enclenchées par le chef de l'État et ses instructions données aux ministres, Amadou Hott, ministre de l'Economie n'a pas tardé à exécuter les directives du président de la République. Ainsi, le plan d’action prioritaire 2019-2023 est mis en branle pour booster l’économie.



L'objectif est de remettre notre pays sur la trajectoire de croissance forte d’avant COVID-19, afin de maintenir le cap sur l'émergence en 2035. Ainsi dira le ministre qu’ « il faudra attirer les investisseurs pour que les intentions d'investissement qui sont à 2. 600 milliards du secteur privé soient mobilisés. Au Sénégal, on n'a pas de soucis d’endettement. Le cadrage tient compte de notre capacité d’endettement… Entre 2018-2019, nos recettes ont augmenté de 20% », précise le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération.