Les plaintes des acteurs du secteur privé national concernant les grands chantiers de l’État confiés à des entreprises étrangères sont tombées aujourd’hui dans l’oreille du président Macky Sall. Et ce dernier a apporté une réponse à Oumar Sow, le Président directeur général de la Cse. Celui-ci l’avait invité à avoir confiance au secteur privé national, pour la réalisation des grands projets de l’État.



‘’Je fais confiance au secteur privé national. Mais, seulement je suis exigeant sur les délais et la qualité. Je sais que votre entreprise fait partie de celles qui répondent à ces critères. Donc soyez sûrs que vous aurez l’État à vos côtés chaque fois qu’ils s’agira de trouver des entreprises nationales capables de contribuer dans les délais et avec célérité, à la construction du Sénégal’’, lui a répondu le président Sall qui avait été interpellé à la cérémonie de la pose de la première pierre de la Tour Rts, ce mardi.



Mieux, il lui a donné rendez-vous dans 16 mois, en lui rappelant avoir lancé le compte à rebours. ‘’Nous sommes dans le temps de l’action avec comme fil conducteur le Fast-Track. Le compte à rebours est lancé pour l’action pour les 16 mois’’.