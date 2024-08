École Polytechnique de Thiès / Mouvement d'humeur des 45 agents de sécurité : "20 ans sans CDI, c'est inadmissible!"

Ce matin, les 45 agents de sécurité de l'École Polytechnique de Thiès (EPT) ont fait le pied de grue devant cet établissement pour exiger un meilleur traitement salarial de la part de l'administration.

Arborant des pancartes, ils ont déploré l'absence de signature de contrats pour des agents qui ont fait entre 5 et 20 ans à l'EPT. "Certains d'entre nous perçoivent entre 50.000 et 75.000 Fcfa depuis plusieurs années. La situation est intenable. Pas d'IPRES, ni de caisse de sécurité sociale encore moins de couverture maladie universelle, de primes de panier, etc", ont-ils regretté.