Échauffement : Les Lions sur la pelouse du stade Abdoulaye Wade... Sadio Mané harangue les supporters...

C'est dans un stade Abdoulaye Wade archi comble que la star sénégalaise, Sadio Mané a foulé la pelouse suivi de ses partenaires, tous en survêtement vert et jaune. Sous les hourra du public chauffé à blanc par Dj Boubs et Abba No Stress, les 48.000 supporters ont scandé haut et fort des chansons à la gloire des champions, en mission commando pour ce match de barrages retour du mondial Qatar 2022.



Après l'entrée en matière des gardiens de buts sénégalais, Édouard Mendy, Bingourou Kamara et Alioune Badara Faty partis à l'échauffement sous la supervision de Tony Sylva, c'est un Sadio Mané extrêmement déterminé qui a fait foulé la pelouse hybride du stade Abdoulaye Wade.



Faisant de gros signes des mains, il a vivement demandé au douzième Gaïndé de les soutenir davantage. L'ambiance est à son apogée à quelques heures du coup d'envoi...