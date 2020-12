Eau, inondations et hygiène / Les journalistes à l’école des questions d’assainissement.

Le cadre de réflexion et d’action des journalistes sur l’eau et l’assainissement (CRAJEA) a organisé un panel ce lundi sur le renforcement de capacité des acteurs de la presse dans le traitement médiatique des questions liées à l’eau, l’hygiène et l’assainissement. Pour cette première rencontre, le CRAJEA a décidé de travailler sur le thème : « gestion des inondations : rôles, responsabilités et perspectives des acteurs. »



Conscient de la nécessité de renforcer les capacités des hommes de média sur ces questions, Moussa Thiam, coordonnateur du cadre de réflexion et d’action des journalistes sur l’eau et l’assainissement (CRAJEA) revient sur le sens de cette activité.



« La question des inondations nous inquiète tous. Ce n’est pas normal qu’on parle de hausse en période hivernale. C’est des questions qu’on doit traiter tous les jours, c’est des problématiques qui viennent au quotidien : La question des inondations, la question des ordures, la question des eaux usées et pluviales. On veut juste renverser la tendance dans les émissions radiophoniques et télévisées dominées par la politique pour sensibiliser sur ces questions d’intérêt citoyen », a conclu M. Thiam...