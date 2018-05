EQUIPE DE FRANCE : jeudi, Bouna Sarr attendra devant sa télé

Jeudi à 20h, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps va dévoiler sa liste des 23 joueurs appelés pour la Coupe du monde 2018 au JT de TF1. Auteur d'une belle saison, le latéral droit de l'Olympique de Marseille Bouna Sarr (26 ans, 28 matchs en L1 cette saison) croit en ses chances et va attendre une bonne nouvelle.



"Est-ce que j'ai espoir ? Forcément. Il y a des joueurs qui sont déjà en place, ça ne va pas être facile, mais j'y crois sans aucune prétention. Je vais être devant ma télé, on ne va pas se mentir", a assuré l'ancien Messin pour SFR Sports.



Avec le retour de Djibril Sidibé, visiblement remis de sa blessure, Sarr se retrouve en concurrence avec Benjamin Pavard et Mathieu Debuchy pour un rôle de doublure.