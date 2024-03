ENTRETIEN - [ SPECIAL 8 Mars] : Entre parcours et ambitions, la Générale Fatou Fall, 1ère femme au grade de médecin Général de Brigade au Sénégal, se livre…

À l'occasion de la journée du 8 mars, Dakaractu est allé à la rencontre de la première femme nommée Générale de brigade au Sénégal. C'est en 1992 qu'elle soutient son doctorat en médecine à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La Générale Fall a occupé plusieurs postes de responsabilité dans des établissements de santé du Sénégal, notamment à l'infirmerie de l'hôpital de Ouakam devenue l'hôpital militaire de Ouakam, et à l'hôpital principal de Dakar.



Après avoir réussi son concours d'agrégation passé en 2012 au Val-de-Grâce en France, elle a été nommée Chef du département de médecine et coordinatrice des services médicaux de l'hôpital principal de Dakar en 2014. Elle finira par en devenir la Directrice quelques années plus tard.



Au cours de cet entretien, elle a transmis un message aux jeunes filles qui, pense-t-elle, doivent cultiver les valeurs de persévérance et d'effort, car c'est seulement le travail qui paie. Désignée marraine de la journée du 8 mars pour les forces, la Générale Fatou Fall a souligné que c'est tout un honneur et un message lancé à ses cadettes pour les exhorter au travail.



Le monde entier célèbre ce vendredi 8 mars 2024 la journée internationale des droits des femmes. Après la Seconde Guerre mondiale, cette date est célébrée dans de nombreux pays. Mais, c'est en 1977 que les Nations Unies officialisent cette date qui célèbre la femme. Et, comme dans tous les pays du monde, le Sénégal magnifie la femme en ce jour...