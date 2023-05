ENTRETIEN / Contexte politique délétère : « Internet n’est pas un lieu pour organiser des opérations d’insurrection et de blanchiment d’argent » (Pape Mahawa Diouf, BBY)

Le coordonnateur du pool de la cellule de communication de Benno Bokk Yaakaar a fustigé encore une fois les scènes d’intifada constatées à Ziguinchor et Dakar. Pape Mahawa Diouf note encore une fois que ce procès concerne deux sénégalais. Les populations qui paient les pots cassés avec les saccages interminables de biens appartenant à autrui doivent s’arrêter. Selon lui, « c’est aux Sénégalais d’élire leur président. Nous sommes le camp de la responsabilité.



Nous avons un projet solide, un programme clair et un bon et vrai leader. On ne connaît pas les appels à l’insurrection et encore moins menacer les juges et leurs familles ne sont point des opinions, organiser des opérations de blanchiment dans les réseaux sociaux pas plus. Insulter ou appeler à l’insurrection n'est pas une opinion. Il est tout simplement accusé par deux citoyens et non un procès contre l’État. Il faut que l’État de droit soit instauré », regrette-il.



À l’en croire, l’utilisation d'internet pour lever des fonds doit aussi s’arrêter car selon lui, c’est un système de blanchiment d’argent. « Internet n’est pas une zone de non droit où on peut s’y permettre de blanchir de l’argent. Encore moins organiser des opérations d’insurrection. L’État doit sévir et réguler ce monde » fait savoir le responsable du pool de communication de la mouvance présidentielle.



Revenant sur l’appel au dialogue du président de la République et sans donner les termes de référence, M. Diouf de dire que « Nous saluons l’appel au dialogue et l’écrasante majorité de l’opposition qui a accepté de dialoguer. Contrairement à cette frange extrémiste, putschiste et insurrectionnelle. Ceux qui refusent de dialoguer montrent qu’ils ne respectent pas les sénégalais. Le dialogue est une exigence éthique et démocratique, forcément ils doivent dialoguer pour défendre la République », conclut-il.