ENTRETIEN : Ce qu’il faut savoir entre Dakarnave, le regroupement des sous-traitants et la tutelle ! Va-t-on vers une nationalisation de Dakarnave ?

Quelle relation entretient l’Association des Sous-traitants de Dakarnave et la Direction Générale de l’entreprise ? Quid des relations entre ces Sous-traitants et la SIRN ? Qu’en est-il des rumeurs de rupture du contrat qui lie l’Etat et Dakarnave ? La rupture est-elle opportune ? Que retenir des explications du ministre qui parle de problème sécuritaire ? Et si tel est le cas, est-ce à dire que Dakarnave devra être nationalisée ? Les agents de Dakarnave ont organisé un sit-in mercredi pour dénoncer la volonté soupçonnée du ministre de la Pêche de résilier le contrat qui lie l’Etat à cette société, quelle est la position des prestataires face à cette décision qui pourrait être considérée comme unilatérale ? Que d’interrogations auxquelles Ibrahima Kénémé , membre du bureau du Collectif des Sous-traitants de Dakarnave, Premier conseiller de Satnave maison mère de Dakarnave, a tenté de repondre.