ENTRETIEN - Abdoulaye Ndiaye, Coordonnateur départemental FSDB/J à Saint-Louis : « Entre Cheikh Bamba Dièye, qui est un ancien ministre, ex maire et député, et Babacar Abba Mbaye, un employé de la mairie de Dakar, il n'y a évidemment pas photo »

La coalition Yewwi Askan Wi aurait investi Babacar Abba Mbaye au détriment de Cheikh Bamba Dièye pour la mairie de Saint-Louis. Pourriez-vous nous en dire plus?







La coalition Yewwi Askan Wi n’a jamais décidé de faire de Babacar Abba Mbaye son candidat à Saint-Louis. C’est la Commission départementale d’investiture de Saint-Louis qui, ayant constaté un non consensus entre Cheikh Bamba Dièye et Babacar Abba Mbaye, ne s'est pas limitée à envoyer les PV à Dakar. En effet, la Commission a procédé à un parrainage, un vote déguisé pour fournir des pourcentages. Ce qui est formellement interdit par les textes qui régissent la coalition. Les textes interdisent tout vote ou initiative similaire dans le choix des candidats. C'est pour vous dire que le PV envoyé à Dakar est équivoque et tendancieux. C’est ce que nous avons contesté vigoureusement devant les instances de la coalition et ledit PV a été purement et simplement annulé.







Est-ce à dire que vous contestez le choix de Commission départementale d’investiture de Saint-Louis qui a préféré Babacar Abba Mbaye au détriment de votre leader, Cheikh Bamba Dièye ?







Il n'y a pas de choix au détriment de Cheikh Bamba Dièye, qui reste la seule chance de la coalition à Saint-Louis. Entre Cheikh Bamba Dièye, qui est un ancien ministre, ex maire de Saint-Louis et député, et Babacar Abba Mbaye, un employé de la mairie de Dakar, il n'y a évidemment pas photo. Le charisme et la vision de Cheikh Bamba Dièye ne se discutent pas, encore qu’il a laissé un bilan élogieux lors de son passage à la mairie.







Monsieur Ndiaye, comment en est-on arrivé là? N’est-ce pas à la suite d’un vote des composantes de Yewwi Askan Wi ?







Encore une fois, le vote est interdit par les textes qui régissent Yewwi Askan Wi. D'ailleurs, c’est pourquoi nous parlons de forfaiture et de mascarade. Babacar Abba Mbaye sait très bien qu’il n’a aucun argument devant Cheikh Bamba Dièye et il tente de manipuler l'opinion, ce qui est une perte de temps.







Quel est l'avenir du FSDB/J dans Yewwi Askan Wi ?







Le FSD/BJ est dans Yewwi Askan Wi et y reste. C'est une coalition que nous avons vu naître, malgré les récupérations qui s'en sont suivies. Nous restons confiants et résolument tournés vers un seul objectif : la victoire finale. Nous restons à la disposition de la coalition dans le but de faire triompher la liste de Yewwi Askan Wi à Saint-Louis.