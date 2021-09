ENTRETIEN AVEC ANGLOMA : « Le Président n’a aucune responsabilité sur nos défaites… Gallas Kaltoum revient à l’Apr… Entre le Khalife et le Président… »

L’information ou mieux la révélation qui sort de cet entretien c’est certainement le retour de Serigne Galass Kaltoum auprès du Président Macky Sall. Le fils de l’ancien khalife général des Mourides, leader de Rewmi à Touba et collaborateur par excellence de Idrissa Seck, va rejoindre l’Apr. Angloma confie que ce ralliement est effectif et qu’il va beaucoup apporter. Omar Ndiaye, membre du cabinet du Président, interpellé sur les récurrentes défaites, dégagera toute responsabilité du patron de l’Apr, accusant l’inimitié qui caractérise les relations entre leaders de l’Apr et de Bby dans le département de Mbacké. Aux langues qui font croire que le Président de la République a inauguré un hôpital en chantier, il apportera un démenti énergique. Le second pan de cet entretien concernera les relations entre Macky Sall et le Khalife Général des Mourides. ENTRETIEN...