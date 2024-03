ENTRETIEN - 8 Mars : Zeyna, femme « aux douze métiers », et cœur à prendre !

Seynabou Gaye, plus connue sous le nom de Zeyna, est une véritable guerrière, une héroïne au quotidien. Même si tout n’a pas été toujours rose dans sa vie, cette battante a toujours su puiser au plus profond d’elle-même, pour trouver la force, le courage, et la détermination de se lever chaque jour, au petit matin, et faire tourner son petit business.

Zeyna, une femme polyvalente, a su diversifier ses activités pour trouver des sources de revenu à Dakar. Que ce soit en préparant et vendant du thé (Ataya) dans les rues de la ville ou lors des cérémonies (mariages, baptême, etc...) et le commerce de produits tels que les parfums, chaussures, tee-shirts et autres accessoires, celle qui a très tôt commencé à travailler dans le restaurant familial, a plusieurs cordes à son arc. D’après elle, du moment que c’est conforme à l’éthique et à la morale, il faut aller chercher l’argent là où on peut le trouver. Peu importe le domaine d’activité, il n’y a pas de sot métier !

En cette journée du 8 mars dédiée à la promotion des droits de la femme, Dakaractu a tenu à montrer en exemple cette brave dame en ces temps où certaines valeurs sociales ont tendance à disparaître.

Dans cet entretien, Seynabou, qui est toujours un cœur à prendre, livre ses moments de doute, ses ambitions et surtout l’importance qu’elle voue au culte du travail et de l’accomplissement par soi-même. « Tout le monde aime le luxe, mais il faut savoir gagner son argent avec dignité », a-t-elle déclaré à l’endroit de ses concitoyennes.

Dans un contexte où les défis sociaux peuvent être nombreux, son histoire reflète la réalité de nombreuses femmes sénégalaises qui se battent au quotidien pour subvenir aux besoins de leurs familles. Célébrer la Journée internationale des femmes en mettant en lumière une dame qui poursuit inlassablement l'amour et le bonheur d'être mère, est une magnifique façon de marquer cette occasion spéciale.