EL HADJ DIA ( Ambassadeur itinérant): « Au vu de ses 11 ans , le Président Macky Sall mérite un Sargal d’envergure nationale »

Dans une déclaration adressée à la presse , l’ambassadeur itinérant El Hadj Dia demande aux Sénégalais « de faire , pour une fois , abstraction des appartenances politiques et de rendre un hommage mérité sous forme de Sargal national au Président Macky Sall. « Il doit arriver des moments où tous les Sénégalais acceptent, ne serait-ce une seule fois , de voguer dans le même sens. Pour cela , il faut un leitmotiv valable et accepté de tous. Aujourd’hui, je suis d’avis que tous les Sénégalais sont d’accord que le Chef de l’État mérite un hommage national. Au niveau de l’international, c’est déjà le cas. Quel est ce Chef d’État Africain, autre que lui, qui accepterait de renoncer à une nouvelle candidature juste pour respecter sa parole alors que la Constitution le lui accordait très clairement ? Pour cet acte posé, nul n’ignore qu’il a reçu les félicitations de tous les grands de ce monde. Il n’y a qu’au Sénégal où l’envergure nationale du Sargal n’est pas encore effective. C’est le moment de le faire et j’invite tous les chefs de partis , tous les religieux à se joindre aux populations pour lui rendre ce vibrant hommage ».



L’ambassadeur itinérant de rappeler que le Président Macky Sall ne s’est pas limité à apaiser les cœurs et les esprits , il a aussi réussi à transformer le Sénégal. « Et si ce n’était pas cette paix sociale qu’il a imposée au Sénégal, il y’a encore ces énormes réalisations qu’il a compilées en 11 ans passés au pouvoir. En plus d’avoir modernisé les cités religieuses, toutes les cités religieuses, construit des hôpitaux de niveau 3 dont Cheikhoul Khadim à Touba, renforcé l’électrification rurale et l’addiction d’eau jusque dans les zones les plus reculées du pays , achevé l’Aibd, construit des forages , des écoles et universités , érigé des sphères ministérielles et une sphère régionale à Fatick, il a aussi révolutionné le secteur des transports en construisant des autoroutes dont Ila Touba , celle de Mbour, celle de Fatick, celle de Kaolack mais encore le TER et le BRT. Ce que je veux dire c’est que toutes les franges de la population ont été satisfaites. Les sportifs peuvent se prévaloir du stade Me Abdoulaye Wade, de l’Arena Tour , de la réfection de plusieurs stades régionaux etc…, les fonctionnaires peuvent se frotter les mains avec des salaires et des avance- tabaski qui ont été pratiquement doublés. Citons , par ailleurs, les familles avec des bourses mensuellement versées , les jeunes avec des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté, les personnes vivant avec handicap avec leurs cartes d’égalité des chances n’ont pas été oubliés, le secteur informel avec des formations suivies de financements etc… ». S E El Hadj Dia de rappeler, pour boucler son document , qu’au niveau international, l’Afrique lui doit son entrée dans le G20 et le monde ses démarches pour la paix et la sérénité dans moults zones à tensions.



A M Mbaye