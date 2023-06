EL HADJ DIA (Ambassadeeur itinérant) : « Ceux qui sèment la pagaille ne sont que des mercenaires pyromanes, mais le peuple est derrière le Président Sall! »

« La vague de violence qui sévit dans quelques parties du Sénégal est le fait d’hommes politiques soutenus par des lobbies leur facilitant le recrutement de mercenaires pyromanes chargés de détruire ce pays. », tels sont les propos de ElHadj Dia. L’ambassadeur itinérant et leader politique Apr à Bambey préfère ne pas y aller avec le dos de la cuillère en accusant directement le Pastef. « C’est un parti qui va au-delà des ambitions politiques normales et classiques. Il a une feuille de route et le point le plus important c’est de corrompre la jeunesse et de semer le chaos dans le Sénégal. »



El Hadj Dia d’étayer sa thèse en déclinant l’identité des cibles matérielles et humaines. « Ce sont les édifices publics qui sont visés et les personnalités politiques de l’Apr, alors que le nœud du problème ne relève pas de la politique. » Il se réjouira, dans la foulée, de la posture responsable des forces de défense et de sécurité qui, dit-il, ont su admirablement maîtriser la situation en repoussant les manifestants avec le plus grand professionnalisme. »



LE PEUPLE EST DERRIÈRE LE PRÉSIDENT MACKY SALL



Toujours analysant les scènes de violence enregistrées à Dakar, Ziguinchor etc…, l’ambassadeur itinérant trouve que c’est deux catégories de casseurs qui inondent les rues. « Nous avons les mercenaires d’une part et d’autre part des enfants qui sortent pour s’amuser. Ce qui veut dire que le peuple est toujours derrière le Président de la République. Et l’occasion que nous offre la présidentielle de 2024 sera suffisante pour justifier ce que je viens de dire... »