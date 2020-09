ÉBOULEMENT MORTEL À TOUBA / Serigne Mountakha Mbacké informe que les deux victimes sont tombées dans le champ de Serigne Touba

« Dieu l'a voulu ainsi! Deux de nos condisciples ont perdu la vie en s'activant dans le champ de Serigne Touba. Nous avons informé Serigne Mountakha Mbacké et il nous a envoyés faire part de ses prières aux familles des victimes et leur faire savoir que leurs enfants sont morts dans le champ de Serigne Touba... » Voilà qui a été une partie du discours de Serigne Abdou Lahad Mbacké Habibou qui parlait au nom de Serigne Habibou Mbacké Ibn Serigne Fallou, responsable moral de Touba Ca Kanam. Le chef religieux déclinera, par ailleurs, la volonté de l'association de soigner la personne blessée et de soutenir les familles éplorées. Les victimes, Baye Modou Diakhaté et Cheikhouna Sylla en l'occurrence, seront inhumées ce mercredi à 11 heures au cimetière de Bakhiya.