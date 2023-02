E-Learning : FOCUS Education et Sénégal Numérique SA ensemble pour faire du Sénégal un hub de la start-up nation

Dakar, le 03 février 2023 - Le groupe Mitrelli, à travers sa filiale Focus Education, s’associe avec Sénégal Numérique SA par le biais d’un partenariat visant à développer de vastes programmes de formation et de perfectionnement dans le domaine du e-learning. Une convention a ainsi été signée ce vendredi 03 février entre Cheikh Bakhoum, Directeur général de Sénégal Numérique SA, et Nadav Weissler, responsable E-learning chez Mitrelli.



Avec ce projet, les espaces Sénégal Services présents dans 45 départements du Sénégal seront mis à contribution dans le cadre des cours et des programmes de formation en ligne et en présentiel sur le numérique. Les bénéficiaires de ce volet alphabétisation numérique sont les éducateurs, les étudiants, les jeunes, les femmes ainsi que les populations vulnérables.



Il est également prévu dans le projet un accompagnement des entrepreneurs et des PME, dans le but de renforcer le positionnement du Sénégal comme prochain hub de la start-up nation en Afrique de l'Ouest. Les deux entités comptent ainsi, à travers cette collaboration, stimuler un environnement propice à l’innovation au Sénégal.



FOCUS est un intégrateur EPC de solutions éducatives innovantes dans les domaines de l'éducation et de l'e-learning, qui a fait ses preuves dans des projets réussis en Afrique et qui dispose d'un savoir-faire en matière de financement international. « Nous travaillons avec les gouvernements pour améliorer les conditions de vie des populations à travers la formation, le renforcement des Capacités techniques du capital humain et un soutien aux communautés locales », a expliqué Nadav Weissler.



Quant à Sénégal Numérique SA, en tant que société nationale en charge de la mise en œuvre de la politique d'informatisation et de la gestion des infrastructures numériques de l’Etat, elle ambitionne comme l’a rappelé son Directeur général, Cheikh Bakhoum, de « développer l’accès à l’éducation à travers le numérique dans les prochaines années ; l’e-learning est une solution au déficit d’accès à des ressources éducatives ».