Dynamique de baisse des prix : les acteurs de l’UNACOIS en réunion avec les membres du gouvernement à la primature

Pour le directeur exécutif de l’Unacois, M. Ousmane Sy Ndiaye, ses collaborateurs sont plus que des acteurs dans cette dynamique de baisse des prix. Après plus de 35 ans d’évolution dans le marché, l’Unacois voit essentiellement que si l’ensemble de ses membres occupent globalement les chaînes de valeur importation et distribution, naturellement cette baisse pourra s’observer.

« Nous sommes plus que des acteurs, nous sommes un des partenaires privilégiés de l’État qui facilitera justement cette dynamique de baisse au profit des consommateurs », assure le directeur exécutif.

Selon ce dernier, l’État en est bien conscient puisqu’il les engage dans les discussions, d’ailleurs une réunion est prévue cet après-midi à la primature, à laquelle le président de l’Unacois, Monsieur Idy Thiam, a été saisi, ce dernier a déjà envoyé ses représentants qui sont préparés en conséquence pour leur proposer des recettes qui permettront d’aller plus vite et de soulager les consommateurs.