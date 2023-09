Duel entre Djamel Belmadi et Aliou Cissè : El Tactico tranche le débat et déroule son bilan…

Ayant tous les deux grandi en France du côté de Champigny sur Marne, les sélectionneurs du Sénégal et de l’Algérie, Aliou Cissé et Djamel Belmadi vont encore se retrouver ce mardi 12 septembre pour une rencontre amicale. Des retrouvailles quatre ans après l’épisode de 19 juillet 2019 et la finale de la CAN perdue (1-0), par le Sénégal contre l’Algérie. Ce lundi en conférence de presse d'avant match, Aliou Cissè est largement revenu sur cette « rivalité » tout en mettant l’accent sur la forte progression et le nouveau statut des Lions depuis plusieurs années. D’après lui, le Sénégal a les arguments pour battre n’importe quelle équipe et que ce sont les joueurs qui feront la différence avant les coachs…