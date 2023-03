Du syndicalisme à la politique : Une reconversion préjudiciable au mouvement syndical ?

40 ans après un remodelage du paysage syndical, une évolution est notée à plusieurs niveaux. Lors de son congrès de novembre 2001, la CNTS s’est désaffiliée du PS. Ce congrès marque symboliquement la fin de l’époque senghorienne dans le mouvement syndical. Wade a alors cherché à prendre le contrôle de la centrale. Il voulait reproduire à son profit la politique de domestication du syndicalisme mise en œuvre pendant 40 ans par son prédécesseur socialiste. Mais ce qui avait été possible en 1981 avec le "Renouveau syndical" de Madia Diop ne l’était plus 20 ans plus tard. Ainsi, il n’était plus possible d’embarquer les travailleurs de cette façon. Et le résultat a été, d’une part, la cassure de la CNTS lors du congrès de 2001, et d’autre part, la création de la CNTS-FC en janvier 2002.



L’UNSAS a vu son secrétaire général Mademba Sock nommé à la fois président du Conseil d’administration de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) et de l’Agence sénégalaise pour l’électrification rurale (ASER).

Même si sa centrale est restée indépendante de tout parti politique dans ses statuts, cette double casquette de syndicaliste et de Président de Conseil d’administration a créé, à un moment, une confusion au niveau des militants et de l’opinion. La CSA, la CNTS, l’UDTS et plusieurs autres syndicats ont eu d’étroites relations avec les entités politiques car d’ailleurs, plus ou moins liées. Mais est ce qu’il est impératif de se mouvoir vers ces entités politiques pour mieux prendre en compte les revendications ?

Dakaractu a donné la parole à certains syndicalistes particulièrement des enseignants dont la plupart se sont actuellement reconvertis en hommes politiques.



Saourou Sène, ancien SG national du SAEMS : « J’ai été charmé par la vision du président Macky Sall pour l’Éducation !»