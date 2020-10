Du Christ. à l'Islam : La conversion de Yasmina et Mohamed Monnier vue par leurs parents français installés au Sénégal.

La religion n'est plus une affaire de famille. Ou moins. Les jeunes sont prêts à renoncer à l'héritage ancestral pour décider, seuls, de leur foi. C'est le cas pour Yasmina et Mohamed Dilane Monnier, une fille (14 ans) et garçon (16 ans) d’une famille française installée à la Cité Djily Mbaye, à Dakar. Chez les Monnier, on est loin du temps où tous les membres d'une famille avaient la même religion et se rendaient ensemble à la messe le dimanche matin. Le choix de la progéniture de se convertir à l’Islam est perçu assez différemment par leurs parents de confession chrétienne, qui reviennent pour Dakaractu sur la conversion de leurs enfants Yasmine et Dilane.