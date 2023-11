Droits TV / Éliminatoires Coupe du monde 2026 : La RTS va diffuser en exclusivité tous les matchs !

Suite à l’appel d’offres qui a permis à la FIFA de sélectionner les sociétés de médias les mieux placées pour se charger des opérations de retransmission des compétitions internationales notamment les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS) s’est officiellement positionnée comme futur diffuseur. Les sénégalais pourront gratuitement suivre l’intégralité des éliminatoires en commençant par les matchs Sénégal contre le Soudan du Sud le 18 novembre puis le déplacement à Lomé le 21 novembre pour les deux premières journées.



L’annonce a été officiellement faite par voie de communiqué informant l’opinion que :

« La Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS), diffuseur public, est heureuse d’annoncer l’obtention des droits de diffusion sur tous les supports (Télévision – Radio – Digital) des qualifications africaines pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, suite à un accord conclu avec la société Marketing & Media Solutions ».



Pour cette édition, la FIFA a clairement précisé que : « Le format des qualifications de la zone Afrique a été élargi… Les 54 sélections des associations membres de la CAF s’affronteront dès le début des qualifications. Au total, 273 matches seront disputés dans tout le continent entre novembre 2023 et novembre 2025 » une bonne nouvelle pour les amateurs de football.



C’est ainsi que le communiqué publié sur le site officiel de la télévision nationale ajoute que :

« La RTS a acquis les droits exclusifs pour diffuser le tirage au sort, ainsi que les droits d’exploitation digitale, sur les réseaux sociaux et à la radio. La RTS s’engage à diffuser en direct tous les matches ainsi que des résumés. Les extraits des matches auront une durée illimitée, et la diffusion sera strictement limitée au territoire du Sénégal pour une distribution gratuite uniquement. La direction de la RTS souligne son engagement envers cette restriction, que ce soit à la télévision, sur son site internet, son application ou sur les réseaux sociaux. »



Il est pertinent de rappeler qu' à la suite d’un accord trouvé en août 2019 entre la FIFA et les 54 associations membres de la Confédération Africaine de Football (CAF), les droits médias pour l’ensemble des éliminatoires continentaux en vue des Coupes du Monde de la FIFA 2022 et 2026 entrent dans le cadre d’un modèle de vente centralisé par la FIFA. En vertu de cet accord, tous les bénéfices réalisés seront reversés directement aux 54 associations membres de la CAF.



Pour la toute première fois, jusqu’à dix sélections africaines pourront à la Coupe du Monde de la FIFA 2026, contre cinq dans le cadre de l’édition 2022…





Mouhamadou Moustapha Gaye