Drogue saisie sur Grande Nigeria : «Libéré», un autre membre de l'équipage est rentré en Italie.

Suite et pas fin de l'affaire de la saisie de drogue sur le Grande Nigeria. Les médias italiens sont unanimes à faire part du retour d'un membre de l'équipage de ce navire du groupe Grimaldi à bord duquel deux importantes saisies de cocaïne ont été faites en juin 2019 et en janvier 2020. Son nom : Matteo Muci. Âgé de 19 ans, il a été envoyé en janvier dernier avec l'équipe de rotation sur le Ro-Ro de l'armateur italien amarré à Dakar depuis juin 2019.



Après la deuxième découverte d'une quantité de 120 kilogrammes dans le système de ventilation du navire, son passeport a été confisqué. Le président du Conseil régional des Pouilles, Mario Loizzo a saisi les autorités italiennes pour que le jeune marin soit autorisé à rentrer. Chose faite depuis ce jeudi 19 mars. Sans doute un nouveau développement qui fera beaucoup parler.



Rappelons qu'avant lui, deux autres membres de l'équipage du « Grande Nigeria » et pas n'importe lesquels ont bénéficié d'une liberté sous caution. Il s'agit du commandant du bateau, Mattera Biagio Pasquale et du premier officier Paolo Amalfitano.



Leur libération en même temps que celle d'un couple allemand qui a voyagé à bord du navire avait scandalisé l'opinion publique sénégalaise et pour cause.



Au moment où les étrangers semblent bénéficier de ce qui apparaît comme un traitement de faveur, des sénégalais impliqués dans cette affaire de drogue qui n'a pas encore livré tous ses secrets, continuent de croupir en prison.