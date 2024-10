Drame familial au tribunal de Diourbel : un cousin poignarde son antagoniste et découvre leur lien de parenté en plein procès

Le tribunal des flagrants délits de Diourbel s'apprête à statuer sur une affaire pour le moins insolite qui a secoué la localité. Saliou Dione, un charretier de 23 ans, est accusé d'avoir poignardé son cousin, Mbakhé Sarr, lors d'une altercation survenue au marché hebdomadaire de Bambey le 13 septembre 2024. Ce qui aurait pu être un simple conflit entre deux hommes a pris une tournure dramatique lorsque, devant le juge, Saliou a découvert qu'il était en réalité lié par le sang à sa victime.



L'affaire a débuté alors que Saliou, marié et père de deux jeunes enfants, attendait des clients à proximité de sa charrette. En s'absentant un moment pour acheter un café, il a été alerté par le bruit de son cheval, et en revenant, il a découvert que son véhicule avait été heurté par un bus. En demandant des comptes au chauffeur, il a été provoqué par Mbakhé Sarr, un apprenti chauffeur, qui lui a reproché d'avoir mal stationné sa charrette. Une dispute s'est rapidement installée, se transformant en violence lorsque Saliou, furieux, a sorti un couteau et a porté un coup à l'avant-bras de Mbakhé. Ce dernier s'est effondré, perdant connaissance à cause de la blessure.



Saliou, réalisant l'ampleur de son acte, s'est ensuite livré à la gendarmerie. Les blessures de Mbakhé ont nécessité une indisponibilité temporaire de travail de douze jours, ce qui a entraîné l'inculpation de Saliou pour coups et blessures volontaires avec usage d'arme blanche.



Au tribunal, un moment poignant a marqué l'audience : un vieil homme, grand-père de Mbakhé, a révélé que les deux hommes étaient cousins. Cette révélation a bouleversé les deux protagonistes, qui ont alors décidé de se réconcilier, se serrant la main devant le juge. Malgré cette atmosphère joviale, le procureur a maintenu sa requête de deux années de prison ferme pour Saliou, arguant que les faits étaient indiscutables.

Le tribunal a finalement décidé de renvoyer le jugement à la semaine prochaine, laissant Saliou en détention pour réfléchir à son acte, tandis que la cour devra peser le poids de la réconciliation familiale contre la gravité de la violence perpétrée. Cette affaire rappelle à tous que les tensions familiales peuvent mener à des conséquences dramatiques, même dans les moments les plus inattendus.