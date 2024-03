Drame de migrants à Saint-Louis : Diomaye Faye dénonce la mal gouvernance et le pilotage à vue de l’Etat

Le naufrage d'une pirogue de migrants aux larges de Saint-Louis (Nord), occasionnant la mort de plus de nos 20 jeunes (bilan provisoire) et plusieurs autres personnes portées disparues a fait réagir la coalition Diomaye président. Dans un communiqué rendu public, le document demande à l’Etat d’intensifier les recherches pour retrouver les disparus.







Sur ce, peste-t-il dans un communiqué que cet énième drame de l'émigration dite irrégulière met à nu l'échec de la politique gouvernementale dans la prise en charge de ce phénomène et de ses causes sociales et économiques.







Cependant, il exige avec fermeté qu’il est temps de rompre avec la mal gouvernance et le pilotage à vue pour permettre à ces milliers de jeunes africains fuyant la pauvreté, le chômage ou l'absence de perspectives d'avenir de trouver enfin chez eux ce qu’ils tentent d’aller chercher désespérément ailleurs au prix de leurs vies.