Drame de la migration irrégulière : 140 morts dans la double explosion d'une pirogue à Saint-Louis, 70 en Mauritanie.

La double explosion d’une pirogue au large de Saint-Louis la semaine dernière a fait plus de victimes que ce qui a été reconnu par les autorités sénégalaises. L’Organisation internationale pour les Migrations a communiqué un bilan de 140 morts pour une embarcation qui avait à son bord 200 personnes.



En provenance de Mbour, ces candidats étaient en partance pour les Îles Canaries où depuis le début de l’année plus de 10 000 africains du sud du Sahara sont arrivés en pirogue. Un record si l’on sait que l’année derniere, moins de 3000 arrivées avaient été enregistrées à la même période.



Le Sénégal est l’un des pays les plus touchés par le phénomène même si plusieurs dizaines de candidats n'arriveront jamais à destination. C’est le cas des passagers d’une pirogue qui avait quitté la Petite côte depuis le 21 octobre. Perdus en mer, ils ont décidé de rebrousser chemin.



Seulement, ils échoueront en Mauritanie où il a été constaté que sur 100 personnes qui étaient à bord, seuls 30 ont pu tenir pendant les dix jours d'errance en mer. Un bilan macabre qui fait qu’en moins de deux semaines, le Sénégal a perdu au moins 210 jeunes dans l’océan.