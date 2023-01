Drame de Sikilo: « Les blessés sont entre de bonnes mains » (Marie Khémesse Ngom Ndiaye).

Le ministre de la santé et de l’action sociale, Marie Khémesse Ngom Ndiaye a rassuré sur la prise en charge des cent (100) blessés du drame intervenu, ce 8 janvier, à Sikilo dans la région de Kaffrine occasionnant 39 décès. Prenant part, cet après-midi, au conseil interministériel, elle a renseigné de l’amélioration de l’état de santé des rescapés et du suivi dont ils bénéficient depuis le démarrage des secours. Marie Khémesse Ngom Ndiaye qui revient de Kaffrine, où elle a été depuis dimanche, a également magnifié l’implication de tous les acteurs sanitaires avec un renforcement de l’effectif au district sanitaire de Kaffrine et de la région du Sine Saloum.