Drame de Saraya : les victimes se rendaient à des funérailles à Kédougou!

L’accident survenu ce matin à quelques encablures de Bembou est sur toutes les langues dans le Belledougou, le Dantila et le Sirimanan. Un accident d’une rare violence qui a fait 08 morts a installé l’émoi et la consternation. Les victimes de cet accident macabre ont quitté sambrambougou, village d'orpaillage dans la commune de Missirah Sirimana en partance pour kédougou pour assister aux funérailles d'un parent décédé ce mercredi. Ce dernier travaillait dans ce site d'orpaillage comme vendeur de carburant, malade et évacué dimanche, est décédé ce matin. Parmi les victimes de l'accident le chauffeur ,sa femme et son bébé ont perdu la vie. La femme est restauratrice et vendeuse de légumes dans le site d’orpaillage qui avait acheté le véhicule pour son mari.