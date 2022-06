Drame de Melilla : Le président de l'UA condamne…

À l'image des autres personnalités africaines et du gouvernement marocain, le président de la République du Sénégal s'est indigné de la barbarie que des migrants africains ont subi à Mellila.



Le président en exercice de l'Union Africaine sur son compte Twitter et depuis l'Allemagne où il se trouve, dénonce vigoureusement le traitement inhumain des garde-côtes.



« Je suis choqué par la mort tragique de plusieurs migrants africains à Melilla. J’exprime ma compassion et mes condoléances à leurs familles éplorées.

Je souhaite prompt rétablissement aux blessés », a tweeté le président Sall...